السيد زيزو ينافس حسين الشحات على جائزة أفضل جناح في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الجناح الأكثر تأثيرا مع فريقه خلال النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الكاف تواجد حسين الشحات مع الأهلي وأحمد سيد زيزو من الزمالك، وإسماعيل الحداد لاعب الوداد المغربي، وسفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي.

وشارك حسين الشحات مع الأهلي في 11 مباراة في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع مثلهما، بينما شارك زيزو في 13 مباراة صنع خلالهما هدفين.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، الجمعة قبل الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على إستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد. وعزّز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002. وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي خلال شهر ديسمبر الحالي أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش، في نهائي كأس مصر، اليوم، السبت، في تمام الثامنة مساء، على إستاد برج العرب.

ويفقد الأهلي لخدمات الرباعي وليد سليمان وأحمد ياسر ريان وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 2 - 1، الثلاثاء الماضي، بينما صعد طلائع الجيش، بعد التغلب على الزمالك 3 - 1.