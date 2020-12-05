+90 عنوان مواجهات الأهلي وطلائع الجيش قبل موقعة نهائي كأس مصر

يستضيف استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم السبت في لقاء هو الأول بين الفريقين بهذه المرحلة من المسابقة.

ووصل فريق الأهلي إلى نهائي البطولة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بينما وصل طلائع الجيش بقيادة طارق العشري بعد إقصاء الزمالك في نصف نهائي البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتتميز مباريات الأهلي أمام طلائع الجيش بالقوة والندية ويصعب حسمها لكلا الطرفين .

ونرصد لكم ابرز المواجهات بين الفريقين :

في أول مباراة جمعت الفريقين في الدوري الممتاز وبالتحديد في الجولة العاشرة من موسم 2004-2005 حقق الأهلي الفوز بصعوبة على طلائع الجيش بهدف في الدقيقة 83 سجله محمد بركات . - في موسم 2009-2008 كان يحتاج الأهلي للفوز على فريق طلائع الجيش للتتويج بلقب الدورى وكانت المباراة في غاية الصعوبة واستمر التعادل الايجابي حتي الدقيقة 93 حينما سجل أحمد فتحي هدف الفوز وأضاف الهدف الثالث محمد طلعت في الدقيقة 96 . - الأهلي أمام طلائع الجيش موسم 2009-2010 سقط المارد الأحمر في فخ التعادل بعدما كان متقدما بهدفين مقابل هدف سجلهم عماد متعب الا ان اللاعب دودزي سجل التعادل في الدقيقة 90 - موسم 2016-2017 كاد الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام طلائع الجيش الا ان ميدو جابر سجل هدف الفوز في الدقيقة 95 من عمر اللقاء في بطولة الدورى - في موسم 2018-2019 بالتحديد في الجولة ال31 من الدورى المصري استمر التعادل الإيجابي بين الفريقين حتى الدقيقة 89 حينما سجل علي معلول هدف الفوز للأحمر

وشهدت مباريات الاهلي امام طلائع الجيش اوقات مثيره للغاية

محمد بركات 2004 في الدقيقة 83 (1-0)

أحمد فتحي 2009 في الدقيقة 93 ثم محمد طلعت في الدقيقة 96 ( 3-1)

دودزي 2010 في الدقيقة 90 ( 2-2)

ميدو جابر 2017 في الدقيقة 95 ( 2-1)

علي معلول 2019 في الدقيقة 89 ( 2-1)