35 لاعبا في قائمة غزل المحلة استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز

يستعد فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد المدير الفني لخوض مباريات الدورى الممتاز بعد الصعود ممثلا عن مجموعة بحري بدورى القسم الثاني.

وأجرى فريق غزل المحلة عدة تعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للدورى الممتاز، حيث تم التعاقد مع 10 لاعبين.

وجاءت قائمة الفريق للدورى الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: محمد البشبيشي - عمرو شعبان "قادمامن الرجاء المطروحي" - محمود رضا "قادم من وادي دجلة".

الدفاع: محمد سامي - محمد فتح الله - إحمد عيد " إعارة من فريق سيراميكا كليوباترا" - هاني عادل -معتز محب - جلال العقدة

الوسط: فتحي مبروك - محمود علاء - أحمد عادل - بسام ماهر - أشرف السيد -خالد لطفي "قادم من السويس" - استيفن اولية - ايمانويل ايجبتور "قادم من الداخلية" - خالد الاخميمي - احمد الشيخ " قادم من اف سي مصر" - محمد مصطفي - خالد رسلان - هشام بلحة.



الهجوم: خالد كساب - إسلام فؤاد "قادم من طنطا" - محمود صلاح "قادم من الاسماعيلي" - ايدو موسيس "قادم من مصر المقاصة" - احمد حسن "إعارة من وادي دجلة" - يحيي حامد - محمد غلوش.

لاعبين تحت السن

احمد النادري - عبده يحيى - محمد عبدالقادر - حسام حسن - عبدالرحمن عاطف.

في وقت سابق، أكد سرور شحاته المدير الإداري لفريق غزل المحلة أن الفريق يستهدف تحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الموسم الجديد من الدوري الممتاز بعد تحقيق الصعود ممثلا عن مجموعة بحري بالقسم الثاني.

وأضاف سرور في تصريحات خاصة لصدى البلد: لا تهمنا صعوبة المباريات لاننا نستهدف تحقيق مركز متقدم في الموسم خضنا فترة استعدادات قوية وجاهزون لتقديم أفضل ما لدينا خلال المواجهات".

وأكمل: غزل المحلة ناد عريق ونجح في تحقيق الدوري الممتاز في وقت سابق وسط سبعة أندية فقط حققوا اللقب على مدار التاريخ.

ويواجه فريق غزل المحلة منافسه سموحة في الأسبوع الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.