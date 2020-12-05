أخبار الرياضة.. الأهلي يصرف مكافآت لثلاثي بيراميدز.. الزمالك يطلب استعارة نجم وادي دجلة.. حقيقة تعرض رونالدو لحادث خطير

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أنهت إدارة الأهلي، إجراءات صرف مكافآت الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للاعبي الفريق الأول وجهازهم الفني؛ عقب الإنجاز الكبير والتأهل لكأس العالم للأندية.

طلب مسؤولو نادي الزمالك، استعارة محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال تقرير صحفي فرنسي في الساعات الأخيرة، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، تعرض لحادث سير مروع بسيارته في مدينة "تورينو"، مما بث الرعب في قلوب عشاق "الدون".

أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني الجديد للنجم الساحلي التونسي، أنه جاء لتدريب الفريق من أجل تحقيق الألقاب، مشيرًا إلى موافقته على اختيار عصام الحضري ضمن جهازه الفني جاءت بسبب خبراته وتاريخه.

حصل نادي سموحة، على خدمات اللاعب المصري، علي غزال، بعد فسخ تعاقده مع فريق لاريسا اليوناني بالتراضي؛ لينهي مسيرته الأوروبية وسط عروض مصرية استقبلها في الأيام القليلة الماضية.

حدد عبد المنعم حسين الشهير بشطة مدير أكاديميات النادي الأهلي، حالة وحيدة بشأن مشاركة فريق طلائع الجيش ضمن منافسات كأس الكونفدرالية فى النسخة المقبلة.

أعلن الاتحاد الأفريقي عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الجناح الأكثر تأثيرا مع فريقه خلال النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كشف نادي فولوس اليوناني ، حقيقة تعرض اللاعب الدولي المصري عمرو وردة ، لاعتداء من قبل جماهير أولمبياكوس وبانيونيوس.