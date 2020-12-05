الرياضة

ملعب الفجر | سيد عبد الحفيظ الفولت العالى كلمة السر فى النهائي (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي وطلائع الجيش الليلة في نهائي كأس مصر في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب برج العرب في الثامنة مساء.

وتأهل الأهلي بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع الجيش الذي أقصى الزمالك من نصف نهائي البطولة بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.

ويرصد "ملعب الفجر" أبرز الكواليس داخل معسكر الأهلي خلال الساعات الأخيرة، والتشكيل المتوقع للمباراة عبر الفيديو التالي:

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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