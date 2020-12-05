نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يزين قائمة يوفنتوس لمواجهة تورينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة تورينو المقررة، اليوم السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وشهدت اختيارات بيرلو تواجد كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في الهجوم، بينما يتغيب ألفارو مواتا بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة يوفنتوس كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو - فرانكو.

الدفاع: دي ليخت - ساندرو - دانيلو - كوادرادو - بونوتشي - دراجوسين - فرابوتا.

الوسط: آرثر - رامزي - ماكيني - كييزا - رابيو - بنتانكور - برنارديسكي - بورتانوفا - كولوسيفسكي.

الهجوم: رونالدو - ديبالا - جراكا.