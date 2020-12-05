نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الأهلي بالكامل يحضر نهائي كأس مصر الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على حضور مباراة نهائي كأس مصر بين القلعة الحمراء وطلائع الجيش، والمقرر لها الثامنة من مساء اليوم على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ويحضر مجلس الأهلي كاملا، لدعم الفريق ومساندته على أمل التتويج بثالث البطولات للمارد الاحمر هذا الموسم، بعد الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله لنهائي البطولة بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع الجيش الذي أقصى الزمالك من نصف النهائي الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.