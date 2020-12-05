نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 عملاء مزدوجين في موقعة الأهلي والجيش بنهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم السبت، ضد نظيره فريق طلائع الجيش، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

ويتطلع فريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني للتتويج بلقب بطولة كأس مصر الغائب عن خزينة بطولات الفريق الأحمر منذ 13 عامًا، وتحديدًا منذ تتويجه الأخير باللقب موسم 2006 / 2007، كما يسعي لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا باللقب المحلي والذي حصل عليه 36 مرة سابقة.

أما طلائع الجيش يبحث عن فك عقدته الأزلية أمام الأهلي حيث فشل في تحقيق أي انتصار على المارد الأحمر خلال 28 مباراة سابقة جمعتهما، ويتطلع لتحقيق مفاجأة مدوية بالتتويج بلقب بطولة كأس مصر مساء الليلة لأول مرة في تاريخه.

وتضم قائمة طلائع الجيش في مباراة نهائي كأس مصر مساء اليوم، بعض اللاعبين الذين سبق ولعبوا ضمن صفوف النادي الأهلي وفي مقدمتهم الثنائي عمرو جمال وأحمد علاء لاعبا الأحمر والمعارين للفريق العسكري بالموسم الحالي.

ومن العملاء المزدوجين في قائمة طلائع الجيش أيضًا حسين السيد الظهير الأيسر للفريق وأحد أبناء القلعة الحمراء والذي لعب عدة سنوات ضمن صفوف الأهلي وحقق معه عدة بطولات، قبل انتقاله للفريق العسكري بشكل رسمي هذا الصيف.

أما رابع لاعبي طلائع الجيش والذي سبق ولعب ضمن صفوف النادي الأهلي هو إسلام محارب، أحد أبناء قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء ولعب عدة سنوات للفريق الأول بالنادي الأهلي وحقق معه عدد من البطولات، قبل انتقاله إلى الجونة عام 2019 وانتقل مؤخراً للفريق العسكري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

بينما تضم قائمة الأهلي لاعبًا واحدًا سبق ولعب ضمن صفوف طلائع الجيش، وهو محمد الشناوي حارس مرمي الفريق والذي بدأ مشواره في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بعدها رحل للجيش ولعب معه 3 سنوات وبعد رحيله عن الفريق تنقل بين عدة أندية قبل عودته للفريق الأهلاوي عام 2016.