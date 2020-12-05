الرياضة

ليفاندوفسكي يختار أهدافه المفضلة بقميص بايرن

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أحمد جودة - القاهرة - كشف روبيرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ عن أهدافه المفضلة بقميص البافاري خلال السنوات الستة التي لعبها في الدوري الألماني.

 وكان ليفا قد نجح في تسجيل 261 هدفًا خلال مشاركته في 303 مباريات بمختلف البطولات حتى الآن  منذ إنضمامه للعملاق الألماني في عام 2014.

وجاء اختيار ليفاندوفسكي الأول مفاجئًا للجميع، حيث فضل هدفه في مباراة ودية ضد دويسبورج عام 2014، والذي كان أول هدف له بقميص البايرن.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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