إبراهيم سعيد عن أحمد الشيخ: أفضل من لاعبين تواجدوا بالزمالك في الفترة الأخيرة

نشر إبراهيم سعيد نجم نادى الزمالك والأهلى السابق ، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .

وكتب ابراهيم سعيد، قائلا "‏مع انضمام احمد الشيخ للزمالك لاعب مميز ويحتاج التوظيف الصح في الملعب وسيكون اضافه للزمالك".

وأضاف: اذا تم التعاقد معه امامه فرصه كبيره لاثبات امكانياته بشكل افضل".

واكد : هو افضل من لاعبين تواجدوا في الزمالك في الفتره الاخيره ممكن اكون صح وممكن اكون غلط ودي مجرد وجهه نظر ".

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كان إبراهيم سعيد، علق على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغرد ابراهيم سعيد قائلا: "زمالك 2005 يعود من جديد".

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كانت وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، قررت إحالة المخالفات المالية لنادي الزمالك إلى النيابة العامة، وتجميد مجلس الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا للمجلس، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالإشراف على النادي وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئونه.

وكشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة عن أعضاء اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك مؤقتًا، حيث ستضم كلًا من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول وأيمن يونس ومحمد سيف.

وأعلنت الوزاره أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية