إبراهيم سعيد عن أحمد الشيخ: أفضل من لاعبين تواجدوا بالزمالك في الفترة الأخيرة

وكتب ابراهيم سعيد، قائلا "مع انضمام احمد الشيخ للزمالك لاعب مميز ويحتاج التوظيف الصح في الملعب وسيكون اضافه للزمالك".
وأضاف: اذا تم التعاقد معه امامه فرصه كبيره لاثبات امكانياته بشكل افضل".
واكد : هو افضل من لاعبين تواجدوا في الزمالك في الفتره الاخيره ممكن اكون صح وممكن اكون غلط ودي مجرد وجهه نظر ".
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كان إبراهيم سعيد، علق على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وغرد ابراهيم سعيد قائلا: "زمالك 2005 يعود من جديد".
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كانت وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، قررت إحالة المخالفات المالية لنادي الزمالك إلى النيابة العامة، وتجميد مجلس الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا للمجلس، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالإشراف على النادي وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئونه.
وكشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة عن أعضاء اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك مؤقتًا، حيث ستضم كلًا من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول وأيمن يونس ومحمد سيف.
وأعلنت الوزاره أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية
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