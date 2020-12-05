بالدوري السعودي.. شاهد أهلي جدة يتقدم على ضمك 3 - 1 في الشوط الأول

تقدم فريق أهلي جدة على نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تقام على ملعب المحالة، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري السعودي.

افتتح أهلي جدة التسجيل عن طريق صامويل أوسو في الدقيقة 12، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني للراقي في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة الدقيقة 25 نجح ايميلو زيلايا في تقليص الفارق بتسجيل هدف ضمك الأول، ليعود أهلي جدة ويسجل الثالث في الدقيقة 35 عن طريق فيجسا.

وسيطر أهلي جدة على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 61% ، وسدد 10 تسديدات منهم 3 تصويبات على المرمى.

في المقابل سدد ضمك 6 تسديدات على مرمى أهلي جدة منهم 3 على المرمى أيضا.

ويحتل أهلي جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب بفارق الأهداف، بينما يتواجد ضمك في المركز الـ 16 والأخير بنقطة وحيدة.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".