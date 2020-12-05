14 بندا.. شروط اشتراك الأندية في كأس الكونفدرالية

حصل دوت الخليج على نسخة من لائحة المسابقات فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" التى تنظم مشاركة الأندية في القارة السمراء ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية. وتضمنت لائحة المسابقات الخاصة بكأس الكونفيدرالية 14 بندا تكشف عن كافة التفاصيل والشروط الخاصة بمشاركة الأندية المصرية وغيرها من فرق القارة السمراء ضمن منافسات البطولة. وجاءت لائحة المسابقات الخاصة بكأس الكونفدرالية على النحو التالي: 1. تماشيًا مع أحكام هذه اللائحة ، سيسمح للدول الاثنتي عشرة التي حصلت على أفضل النتائج في مسابقات الأندية خلال السنوات الخمس الماضية بالتسجيل بالإضافة إلى الفائز بالكأس الوطني ، النادي المصنف ثالثًا في الدوري الوطني.

2. إذا كان الاتحاد مؤهلًا لنادٍ واحد ، فسوف يشارك الفائز بالكأس الوطني في CAF كأس الكونفيدرالية. إذا كان الفائز بالكأس الوطني لاتحاد لا يمكنه المشاركة في CAF كأس الكونفيدرالية لأسباب مختلفة ، تحتفظ لجنة الأندية بالحق في قبول وصيف الكأس بموجب طلب يتم تقديمه وفقًا للوائح الاتحاد و / أو اللوائح الحالية.

3. إذا كان الاتحاد مؤهلًا لفريقين ، فإن الفائز بالكأس الوطنية والنادي المصنف الثالث في الدوري الوطني يشاركان في كأس الاتحاد الأفريقي. إذا لم يتمكن الفائز بالكأس الوطني أو النادي المصنف الثالث في الدوري الوطني من المشاركة في CAF كأس الكونفيدرالية لأسباب مختلفة ، تحتفظ لجنة الأندية بالحق في قبول وصيف الكأس الوطنية بموجب طلب يتم تقديمه وفقًا مع لوائح الاتحاد و / أو اللوائح الحالية. 4. إذا كان الفائز بالكأس الوطني لبلد ما هو في نفس الوقت حامل دوري أبطال أوروبا ويرغب في الدفاع عن لقبه القاري ، يجوز لـ CAF قبول مشاركة وصيف الكأس بناءً على طلب مقدم من الاتحاد المعني. في هذه الحالة يمكن للاتحادات التي لها حق دخول فريقين أن تدخل الفريق المصنف الثالث في الدوري الوطني.

5. لن يُسمح لأي اتحاد بإشراك أكثر من ناديين في كأس الكونفيدرالية CAF. لا يُسمح لاتحاد حامل كأس الكونفيدرالية الإفريقية بإشراك فريق آخر في حالة الدفاع عن لقب CAF حامل كأس الكونفيدرالية. يتم إشراك صاحب اللقب فقط من هذا الاتحاد عندما يكون الاتحاد المذكور مؤهلًا لنادي واحد. في حالة السماح للاتحاد بإشراك فريقين وكان البطل يدافع عن لقبه ، يُسمح فقط لحامل اللقب وبطل الكأس الوطنية بالمشاركة. في هذه الحالة بالذات ، لن يُسمح لوصيف الكأس الوطنية بالمشاركة في CAF كأس الكونفيدرالية. في حال كان حامل اللقب هو الفائز في نفس الوقت بالكأس الوطنية ، فسيتم إشراكه مع الفريق المصنف الثالث في الدوري الوطني وفقًا للمادة 3 من هذا الفصل. في حال كان حامل كأس الكونفدرالية CAF هو الثالث في الدوري الوطني ، فسوف يشارك مع الفائز في الكأس الوطنية.

6. في حالة عدم إقامة الكأس الوطنية لأي اتحاد لأي سبب من الأسباب ، يحق للاتحاد المعني تقديم طلب مشاركة نفس النادي (الأندية) التي شاركت في الكأس الوطنية والدوري الوطني من البطولة السابقة.

7. إذا تم إيقاف الكأس الوطنية لاتحاد ما لأكثر من عام لأي سبب من الأسباب ، فلا يمكن للاتحاد المعني إشراك أي نادٍ في CAF CC. 8. بالنسبة للدول التي لها الحق في إشراك فريقين ، في حالة عدم تمكن الفائز بالكأس والوصيف من المشاركة في كأس الاتحاد ، تحتفظ لجنة الأندية بالحق في قبول ناد آخر. في هذه الحالة ، يجب أن يكون ترتيب الدوري الوطني هو الأولوية على الكأس الوطنية 9. الطلبات التي لم يتم تقديمها وفق الشروط السابقة لن يتم النظر فيها ، والجمعية المعنية تفقد حق المشاركة في المسابقة. 10. أي اتحاد يرغب في المشاركة في كأس الكونفدرالية CAF يجب أن يوجه إلى الأمين العام للاتحاد ، طلبًا مصحوبًا برسوم قبول 300 دولار (ثلاثمائة دولار أمريكي) يتم دفعها لصالح CAF.

11. يجب أن يصل الطلب إلى CAF من خلال نظام إدارة المنافسة (CMS) في موعد لا يتجاوز 30 يونيو من العام الذي يبدأ فيه المسابقة. 12. يجب أن يتضمن الطلب: أ) اسم النادي. ب) ألوان النادي وترتيبها. ج) التصنيف الرسمي للمسابقة الوطنية التي أدت إلى تأهيل النادي. د) قائمة بأسماء 30 لاعبًا كحد أقصى وأرقام تراخيصهم المحلية مصدقة من الجمعية الوطنية ، بما يتوافق مع أحكام هذه اللوائح. هـ) نسخة من رخصة النادي الصادرة عن الاتحاد المعني ، تفيد بأن النادي يفي بمعايير ترخيص النادي كما هو منصوص عليه في لوائح CAF بشأن إجراءات منح التراخيص للأندية. يحتفظ CAF بالحق في طلب المستندات المطلوبة وإجراء عمليات تفتيش على الأندية. يمكن حظر أي ناد مشارك بدون ترخيص للمشاركة في مسابقات CAF للأندية.