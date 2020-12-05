محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

ويسعى مانشستر سيتي الذي يعاني منذ إنطلاق الدوري الإنجليزي وحقق الفوز في 4 مباريات فقط وتعادل في 3 مباريات وتلقى هزيمتين من أصل 9 مباريات وله جولة مؤجلة، لتحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب.

ويحتل مان سيتي المركز الـ11 في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط.