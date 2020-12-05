محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة فولهام، بعد قليل، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
ويسعى مانشستر سيتي الذي يعاني منذ إنطلاق الدوري الإنجليزي وحقق الفوز في 4 مباريات فقط وتعادل في 3 مباريات وتلقى هزيمتين من أصل 9 مباريات وله جولة مؤجلة، لتحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب.
ويحتل مان سيتي المركز الـ11 في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
إديرسون - كانسيلو - دياز - ستونز - ميندي - رودريجو - جوندوجان - محرز - دي بروين - سترلينج - جيسوس.
بينما جاء تشكيل فولهام كالتالي..
أريولا - أنديرسين - ريد - لوفتوس تشيك - أدارابيويو - كافاليرو - لوكمان - هاريسون ريد - أنجويسا - روبنسون - أينا.
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