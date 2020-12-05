تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة فرانكفورت بالدوري الألماني

ويحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره آينتراخت فرانكفورت، بعد قليل، على ملعب كومرزبنك ارينا ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاءت تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي :

حراسة المرمي : رومان بوركي

الدفاع : ماتس هوميلس - دان أكسيل زاجادو - ماتيو جاومي موري - نيكو شولز

الوسط : سانشو - براندات - فيتسل - محمود داوود - ايمري تشان

الهجوم : جيوفاني ريينا

ويطمح فريق بوروسيا دوتموند بقيادة مدربه السويسري لوسيان فافر في تخطي عقبة فرانكفورت اليوم، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري الألماني.

على الجانب الآخر يطمح فريق فرانكفورت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بوروسيا دورتموند، لتعزيز تواجده بمنطقة وسط الجدول، والابتعاد عن مراكز الهبوط.

كان بوروسيا دورتموند فاز على كولن 3 - 1، في الجولة الماضية، بينما تعادل فرانكفورت مع يونيون برلين 3 - 3.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد يونيون برلين في المركز التاسع بـ 12 نقطة.