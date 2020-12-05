الدوري الإسباني.. ليفانتي يتقدم على خيتافي بهدفين في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق ليفانتي على نظيره خيتافي بهدفين دون رد، في الشوط، الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة ال 12، من مسابقة الدوري الإسباني.

أحرز هدفي ليفانتي كلا من روجر مارتي في الدقيقة الخامسة، وجوميز الكون في الدقيقة 17.

ويحتل خيتافي المركز الـ 13 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ 17 بـ 11 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في المدرجات.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، إشبيلية مع ريال مدريد، أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد. برشلونة مع قادش.

برشلونة ضد قادش: