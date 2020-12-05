نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. الأهلي يدرس دعوة رئيس الزمالك لاحتفالية مرور 20 عاما على لقب نادي القرن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يترقب مسئولو النادي الأهلي مصير الاحتفال بمرور 20 عاما على التتويج بلقب نادي القرن والذي تقرر إقامته بشكل مبدئي يوم 20 ديسمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة.
وكانت الشركة الراعية للأهلي قد اقترحت إقامة هذا الحفل في ضوء الأجواء التي يعيشها النادي حاليا بعد التتويج ببطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا.
ويحسم مسئولو الأهلي مصير الحفل خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة بعد قرارها الأخير بإلغاء الجمعيات العمومية بسبب كورونا.
ووضع الأهلي خطة متكاملة لتطبيق الاجراءات الاحترازية في الحفل لكنه يترقب الموقف النهائي حتى لا يسبب الحفل غضب أي جهة.
واقترح أحد مسئولي الأهلي توجيه دعوة لرئيس الزمالك المستشار أحمد البكري في ضوء العلاقة الجيدة التي تربطه بمسئولي الأهلي لكن الأمر لم يأخذ حيز التنفيذ بعد انتظارا لما تسفر عنه الأيام المقبلة.