أشرف قاسم: الزمالك في خدمة المنتخبات الوطنية.. وأسامة فيصل مستمر مع منتخب الشباب

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أحمد جودة - القاهرة -

تدخل أشرف قاسم، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، لحل أزمة طلب الفريق الأبيض، لمهاجمه أسامة فيصل، قبل أيام من سفر منتخب الشباب إلى تونس، لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وتلقى اللاعب اتصالا من أحمد زاهر، إداري الزمالك للانضمام لصفوف الأبيض، ليتواصل مسؤولي منتخب الشباب مع أشرف قاسم، ليتدخل ويؤكد استمرار أسامة فيصل، في معسكره رفقة المنتخب، استعداد لخوض فعاليات البطولة المرتقبة.

وأكد قاسم أن الزمالك لن يبخل بمساعدة المنتخبات الوطنية، وسيقدم يد العون لنجاح المنتخبات في كافة البطولات.

ويستعد شباب الفراعنة للسفر إلى تونس، يوم 8 ديسمبر المقبل، لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا، عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.