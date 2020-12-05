نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك الأسبق، اتصال هاتفي بمحمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة، من أجل الحديث معه عن مفاوضات الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وطلب "عيد" من عبد العاطي التوقيع لنادي الزمالك، بعدما أكد اللاعب له أن رغبته الأولى التواجد في القلعة البيضاء، وتحدث مع مجلس إدارة وادي دجلة مؤكداً لهم رغبته.

ويسعى أحمد عيد عبد الملك في إنهاء صفقة محمد عبد العاطي لصالح نادي الزمالك، كنوع من المساعدة للقلعة البيضاء خصوصاً أن العلاقة بينه وبين اللاعب قوية.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولي الزمالك جلسة مع محمد عبد العاطي خلال الساعات القليلة المقبلة لتوقيع العقود بشكلاً رسمي، عقب الوصول لاتفاق مع مسئولي وادي دجلة.

ويفضل مجلس إدارة نادي وادي دجلة بيع محمد عبد العاطي بشكل نهائي والاستفادة مادياً من الزمالك، مع الحصول على خدمات ثنائي الأبيض كريم بامبو ومصطفى فتحي على سبيل الإعارة.