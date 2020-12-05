نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة مانشستر سيتي لمباراة فولهام في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي مانشستر سيتي تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي فولهام على ملعب إستاد الإتحاد لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : إيديرسون.

خط الدفاع : جواو كانسيلو ، جون ستونز ، روبن دياز ، بنجامين ميندي.

خط الوسط : رودريجو هيرنانديز ، إلكاي جوندوجان ، كيفين دي بروين ، رياض محرز.

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج ، جابريل جيسوس.