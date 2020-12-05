سوون آخر المتأهلين إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا

الدوحة – أ.ف.ب: حجز سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي آخر بطاقات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه على فيسيل كوبي الياباني 2-صفر في فقاعة الدوحة الصحية، فيما ودّع جوانجو ايفرجراند الصيني باكرا.

على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، سجل البديل كيم غون-هي من رأسية اثر ركنية (49) وايم سانغ-هيوب (68 من ضربة جزاء) هدفي الفوز الضروريين لتأهل سوون في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات.

وبرغم خسارته في آخر مباراتين، تصدّر فيسيل كوبي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 نقاط لكل من سوون بلووينغز وغوانغجو ايفرغراند بطل 2013 و2015 الذي يشرف عليه الايطالي فابيو كانافارو، علماً بأن المجموعة كانت تضم جوهور دار التعظيم الماليزي الذي أعلن انسحابه بسبب قيود السفر في ماليزيا وألغيت نتائجه. وتأهل إلى دور الـ16 فيسيل كوبي وسوون الذي تفوق بفارق هدف أمام غوانغجو. وفي دور الـ16 يلتقي فيسيل كوبي الاثنين مع شنغهاي اس آي بي جي الصيني وصيف المجموعة الثامنة، في حين يتقابل سوون مع يوكوهاما مارينوس الياباني بطل المجموعة الثامنة.

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