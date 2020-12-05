المنامة – أ.ف.ب: أظهر البريطاني الشاب جورج راسل موهبته خلف مقود سيارة قادرة على المنافسة، وذلك بتصدره حصة التجارب الحرة الأولى لجائزة صخير الكبرى، المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وحل البريطاني البالغ من العمر 22 عاما بدلا من مواطنه لويس هاميلتون خلف مقود سيارة مرسيدس، وذلك نتيجة غياب بطل العالم عن سباق نهاية عطلة الأسبوع الذي تستضيفه البحرين، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأثبت راسل أنه سائق واعد بانهائه حصة التجارب الحرة الأولى لحلبة صخير التي استضافت أيضا سباق الأسبوع الماضي، في المركز الأول أمام ثنائي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن والتايلاندي أليكس ألبون بفارق 0,176 و0,265 ثانية على التوالي، فيما جاء زميله “المؤقت” الفنلندي فالتيري بوتاس رابعا بفارق 0,322 ثانية.

وبان الفارق الصارخ بين أداء مرسيدس والفريق الأصلي لراسل وليامس، بحلول سيارتي الفريق البريطاني في المركزين الثامن عشر والعشرين الأخير عبر الكندي نيكولاس لاتيفي والسائق الموقت البريطاني جاك أيتكن تواليا.

وهي المرة الأولى التي يكون فيها راسل متصدرا إن كان على صعيد التجارب الحرة أو التأهيلية أو السباقات، وهو يدخل السباق قبل الأخير من هذا الموسم الاستثنائي الذي خيم عليه شبح فيروس كورونا المستجد وأدى الى إرجاء انطلاقه من مارس الى يوليو، المركز الحادي والعشرين الاخير في ترتيب السائقين دون اي نقطة هذا الموسم.

وسيكون راسل ثالث بريطاني في التاريخ يدافع عن ألوان مرسيدس بعد هاميلتون وستيرلينج موس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في جائزة صخير الكبرى: إنجاز تاريخي لراسل بتصدره الحصة الأولى من التجارب الحرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.