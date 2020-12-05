فهد الهاشمي للوطن الرياضي : غيابي خلال الموسم الماضي كانت أسبابه واضحة

ـ أنتظر عقدا يحتويني للعب فى الموسم القادم

ـ دورينا بحاجة إلى إعادة نظر

ـ أتمنى أن اكون ضمن قائمة المنتخب

حاورته ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

لعب مع الناشئين في الاندية وانتقل الى الشباب الى ان وصل الى الفريق الاول … بجدارة واستحقاق استطاع ان يلعب مع الكثير من الاندية في الدوري العماني .. بدأ مع صور وانتقل الى الرستاق وبعدها النصر .. طموحه كبير في الحصول على عقد ليستكمل مسيرته الكروية خلال الموسم الحالي .. اللاعب فهد بن صالح الهاشمي، اختفى الموسم الماضي لاسباب استطاعت ان تؤخر تعاقدات الاندية معه للموسم الحالي .. شغفه للتواجد في الدوري وحبه للمستديرة جعله ينتظر الجدية في ابرام عقد مع احد الاندية المحلية .. حوارنا مع الهاشمي حول اسباب اختفائه واماله وطموحاته للموسم القادم جاء على النحو التالي :ـ

اسباب غيابي

قال الهاشمي : بصراحة كان آخر موسم لي مع نادي النصر حيث لعبت معه عددا من المباريات خلال فترة الدوري وحتى مباريات الاتحاد الاسيوي و غيابي الموسم الماضي لم يكن بسبب اصابة او تفريغ، بالعكس الكل كان متعاونا معنا وكانت لاسباب وضع عملي فقد اجتهدت كثيرا للتعاقد مع اندية للعب في الدوري ولكن كنت في انتظار المشاركة في بطولة عسكرية من المفترض ان تقام في ديسمبر، لذلك اختلف الوضع وتم تأجيل البطولة وبهذا لم استطع ان اوقع مع ناد معين للاستمرارية خلال الموسم الماضي وهذا كان السبب الرئيسي في غيابي الموسم الماضي .

عقود جديدة

وعن التعاقدات او العقود خلال الموسم القادم قال الهاشمي : لم يتبق من عمر انطلاقة الموسم القادم الا اقل من شهر ونصف تقريبا والى الان لم اتعاقد مع ناد معين، من الممكن بسبب غيابي الموسم الماضي ولا يوجد كلام جدي للتعاقد الا مع نادي نزوى ولم أخرج اتفاق مع النادي، وليست الاسباب مادية للتعاقد ولكن هناك الكثير من الاسباب التي تعيق ابرام العقد بصورة نهائية ولا يزال عقدي غير موقع مع اي نادي وفي الانتظار لعل وعسى ان تكون هناك اندية استطيع ان العب معها، حيث انني منذ الموسم الماضي محافظ على لياقتي البدنية، من حيث بعض التمارين السطحية بالاضافة الى الحفاظ على وزن مثالي، حيث ان الاستعداد للدوري لا يقل عن 3 اشهر تقريبا والزمن المتبقي لانطلاقة الدوري لا تتعدى الشهر والنصف، لهذا اتمنى ان يكون هناك عقد حتى أتمكن من العودة الى التدريبات بشكل منتظم .

دورينا يحتاج إلى الكثير

وحول وضع دورينا وهل يوجد تطوير من موسم لآخر قال الهاشمي : يوجد في دورينا الكثير من الكوادر سواء من ناحية المدربين او اللاعبين ولكن مشكلتنا في البنية الاساسية في الاندية بحاجة الى الكثير من العمل حتى نكون منافسين فوضع الدوري بشكل عام فيه الكثير من علامات الاستفهام وبحاجة الى العمل من اجل الخروج بدوري قوي مثل سائر الاندية بالدول المجاورة اليوم اللاعب لا يهمه المادة بقدر الراحة النفسية داخل الملعب حتى يستطيع تقديم افضل ما لديه ونحن في دوري المحترفين نفس الاندية التي تتنافس لا جديد الا اذا هبطت منه اندية ليدخل ناد ليخرج الموسم الذي يليه، وهكذا اليوم نحن طموحنا عال جدا وهذا ما جعلنا موضع مقارنة عندما لعبنا بطولات خارجية كأبسط مثال اثناء تواجدنا في بطولة الاتحاد الاسيوي مع نادي النصر ادركت ان اللاعب العماني لديه الاصرار والعزيمة ولكن بحاجة الى اهتمام اكبر فبدون مباريات مكثقة لا يمكن ان اقدم لك بطولة فالاحتكاك يولد المهارة والخبرة لدى اللاعبين وبعدها نتحدث عن الاحتراف وماذا ينبغي ان يقدم للاعب الدوري الاحترافي .

اعتذار الاندية عن مواصلة الدوري

وفي سؤال اخر للهاشمي عن مخاوف اللاعبين من ابرام العقود نتيجة انسحاب الاندية من مواصلة المشوار في الموسم الكروي قال : بسبب الوضع المالي الذي يثقل كاهل ادارات الاندية هناك عقبات كثيرة تواجهها وتواجهنا ولكن اللاعب لابد ان يكون في الملعب بغض النظر هل يتقاضى استحقاقاته كاملة ام لا لابد أن يظهر ويلعب ويبقى هناك اتفاقيات وعقود بين اللاعب والنادي وكما ذكرت سابقا المادة ليست الاساس في اللعب وانما هناك تبعات كثيرة من اجل الاستمرارية والبقاء في الدوري العماني .

حلم اللعب مع المنتخب

وتابع الهاشمي احلم كثيرا بالتواجد في قائمة المنتخب الأول لكرة القدم وحلم كل لاعب ان يكون في المنتخب ولكن تبقى هناك نظرة فنية من المدرب في آلية اختيار اللاعبين وأتمنى ان أكون ضمن القائمة في السنوات القادمة وأتمنى التوفيق للمنتخب خلال استحقاقاته القادمة، فطموحنا كبير في وصول المنتخب الى ما نتمناه وحتى كأس العالم فالعمل الجاد والجهد الكبير من حيث الاعداد وصولا الى النهائيات لا بد ان يكلل بالوصول من حيث الاحتكاك مع منتخبات قوية لها باع وخبرة اسيويا وعالميا .

كلمة أخيرة

واختتم الهاشمي حديثه قائلا : اشكر جريدة الوطن على المتابعة والتواصل مع اللاعبين وهذا ليس بغريب عليكم في اخذ ايدي الشباب والجهود المبذولة في نقل ما وصلت اليه الرياضة من تطوير ومستبشرين خيرا بوزير الثقافة والشباب والرياضة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد .