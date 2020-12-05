مستعد للعودة للكفاح.. جوزيف بلاتر يعلن تعافيه من فيروس كورونا

في سياق آخر، أعلن الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقًا، مؤخرا، عن تقدمه بطعن ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بإبعاده عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 5 سنوات.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن إبعاد أحمد أحمد من رئاسة الكاف مع منعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات لاتهامه بالحصول على هدايا ومنحات.
ونشر أحمد أحمد بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، أكد فيه أنه سيتقدم بطعن ضد قرار الفيفا والذي أقر إبعاده عن ممارسة أي نشاط لمدة 5 سنوات.
وأكد أحمد أحمد في بيانه بأن كرة القدم الأفريقية هي التي تتعرض للهجوم وليس هو بغض النظر عن موقفه".
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