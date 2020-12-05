تشكيل ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إشبيلية، في قمة الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز، فاران، ناتشو، ميندي

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس.