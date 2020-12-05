إيجابي ثالث مرة.. الحكم الدولي أمين عمر يعلن استمرار إصابته بكورونا

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن شروط ولائحة مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم الجديد.

وكشفت لجنة المسابقات فى الجبلاية عن تفاصيل المادة ١٧ و١٨ الخاصة بتأجيل أى مباراة فى الدورى الجديد حال تعرض لاعبي الفريق للإصابة بفيروس كورونا التي جاءت على النحو التالي:

لا يتم تأجيل أي مباراة فى الدورى الجديد إلا بعد ثبوت إصابة ١٩ لاعبين بفيروس كورونا على أن ألا يتم احتساب اى عنصر فى الجهاز الفني والطبي والإداري ضمن أعداد المصابين.

يتعين على الفريق المضيف توفير سيارة إسعاف وإرسال هوية المنسق الخاص بالمباراة المسؤول عن تنظيمها فى المسابقة المحلية.

يجب حضور المدير الفني للمؤتمر الصحفي الذي يعقب انتهاء المباراة ولا يحق للنادى ارسال اى عنصر من عناصر الجهاز الفني إلا فى حالة الطرد للمدير الفني أو الإيقاف ويمكن لمسئولى النادى فى هذه الحالة إرسال مساعد المدرب للتواجد في المؤتمر الصحفي.

يذكر أن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أكد أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات «كورونا»، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا.

وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.

وقال مازن مرزوق أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.