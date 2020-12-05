إيجابي ثالث مرة.. الحكم الدولي أمين عمر يعلن استمرار إصابته بكورونا

يجب حضور المدير الفني للمؤتمر الصحفي الذي يعقب انتهاء المباراة ولا يحق للنادى ارسال اى عنصر من عناصر الجهاز الفني إلا فى حالة الطرد للمدير الفني أو الإيقاف ويمكن لمسئولى النادى فى هذه الحالة إرسال مساعد المدرب للتواجد في المؤتمر الصحفي.
وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.
وقال مازن مرزوق أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.
وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.
يجب حضور المدير الفني للمؤتمر الصحفي الذي يعقب انتهاء المباراة ولا يحق للنادى ارسال اى عنصر من عناصر الجهاز الفني إلا فى حالة الطرد للمدير الفني أو الإيقاف ويمكن لمسئولى النادى فى هذه الحالة إرسال مساعد المدرب للتواجد في المؤتمر الصحفي.
وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.
وقال مازن مرزوق أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.
وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.
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