الزمالك يرحب برحيل عمر السعيد إلى البنك الأهلي

رحب مسؤولو نادي الزمالك برحيل عمر السعيد مهاجم الفريق إلى نادي البنك الأهلي .

يأتي هذا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة بعدما تقدم مسؤولو نادي البنك الأهلي بعرض رسمي لمسؤولي القلعة البيضاء اليوم لاستعارة اللاعب.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو نادي الزمالك إعارة اللاعب للبنك الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبعد موافقة اللاعب على الانتقال للنادي الصاعد حديثا لدوري الأضواء.

وفي وقت سابق تعاقد النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي انتهت إعارته للمقاولون العرب مع نادي البنك الأهلي لمدة موسمين وكان الزمالك استغنى عن اللاعب في الفترة الأخيرة بسبب عدم تواجد مكان له بقائمة اللاعبين الاجانب بعد قيد كل من التونسيين فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي والثلاثي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وحميد أحداد. وسبق أن أعلن البنك الأهلي عن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبي الأهلي". يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة. وكان قد قرر مسئولو مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار الااستغناء عن 21 لاعبا من قوام الفريق الأساسي قبل إرسال القائمة الأولى بساعات قليلة . وعلم "دوت الخليج " أن المدير الفنى محمد يوسف قرر الإبقاء علي 7 لاعبين فقط من أصحاب إنجاز الصعود وهم "حسام الصانع ،وأحمد صبحي ، ومحمد حامد ، وأمير مدحت ، وعلي صابر ، ومحمد لعبة ، ومحمد مصطفي ". وقرر الااستغناء عن كل من "حمادة جلال ،ومصطفى عبد الستار ،ونادر السيد ،وطارق مصليحي ، وأحمد محمد ،ومحمد عبد الرحمن ، وعمرو عزت ،ومحمد فوزي ،والسيد منير ،وأمير زناتي ،ومحمود جمعة،وإسلام صلاح سولاري، وأحمد صبحي،وأحمد جمال ،وسمير ممدوح ، وعمرو سمير ،أحمد طارق ، وباهي زناتى ،وعبد الوهاب محمد، وماجد عادل ،ومحمود عبد المجيد .

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