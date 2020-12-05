حميد أحداد ينتظم في تدريبات الزمالك استعداد للدوري

انتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا للموسم الجديد.

وشارك أحداد في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي عقب إنتهاء فترة إعارته في نادي الرجاء البيضاوي المغربي حيث يتواجد اللاعب بقائمة الفريق الأبيض في الموسم الكروي الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإنطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر انطلاقها خلال الأسبوع القادم بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى للمسابقة.

في سياق آخر يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مساء اليوم مع مسؤولي نادي وادي دجلة من أجل الحصول على خدمات محمد عبد العاطي لاعب وسط الأخير في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك قد عرض استعارة اللاعب من دجلة نظير إعارة كل من كريم بامبو ومصطفى فتحي لوادي دجلة.