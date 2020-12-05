قبل انطلاق المران.. أشرف قاسم يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك والجهاز الفني

عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق.

وشهدت الجلسة حضور أحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المعينة لإدارة النادي، وعبد الحليم علي مدير الكرة.

وشهدت الجلسة حديث خاص من قاسم وعطية مع اللاعبين عن الموسم الجديد، وأهمية المرحلة المقبلة للنادي ولجماهيره، وقام الثنائي بالتأكيد على صرف جميع المستحقات في موعدها بشكلها الطبيعي.

وقال "قاسم" إن الجميع في النادي من أجل مساندة الفريق ودعمه وتوفير كافة متطلباته، نثق في كل الموجودين ونعلم أنكم على قدر المسؤولية الموضوعة عليكم.

ووجّه "عطية" الشكر إلى اللاعبين على ما قدموه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى ضرورة التكاتف بين الجميع وبذل أكبر مجهود ممكن خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد أحمد مصطفى في حديثه مع اللاعبين على ثقته الكبيرة في تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم القادم، مشيرًا إلى امتلاك النادي لجهاز فني كبير ولاعبين على أعلى مستوى قادرين على تحقيق نتائج تليق باسم وكيان نادي الزمالك.

وأشاد عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق بمستوى الانضباط الخاص باللاعبين، حيث أكد على قدرة الجميع في تحقيق المطلوب.