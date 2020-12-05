حازم إمام يهنئ جمال حمزة بعد ميلاده الـ 39.. صور

حرص حازم امام لاعب منتخب مصر السابق علي تهنئة جمال حمزة لاعب الزمالك السابق بعد ميلاده الـ 39 عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

ونشر حازم امام صورة له بصحبة جمال حمزة وعلق قائلًا "عيد ميلاد سعيد يا جيمي".

جمال حمزة هو أحد أهم مهاجمي الزمالك على مر التاريخ، بسبب قدرته على خداع المدافعين، وإنهاء الهجمة بأفضل شكل ممكن على المرمى، وهو ما يفتقده معظم مهاجمي الكرة المصرية في الوقت الحالي.

ويحتفل جمال حمزة اليوم، السبت، بعد ميلاده الـ 39، حيث ولد نجم الزمالك السابق، عام 1981.

بدأ جمال حمزة مشواره الكروي باللعب في نادي الزمالك، حيث كان أول موسم له في القلعة البيضاء 1999 - 2000، ولم يشارك سوى 89 دقيقة فقط، لم يسجل أو يصنع خلالهما هدف.

بدأ جمال حمزة بعد ذلك يثبت نفسه في القلعة البيضاء، ليصبح بعد مواسم قليلة ذلك المهاجم الأول للفارس الأبيض.

لعب جمال حمزة 9 مواسم بقميص نادي الزمالك، لعب خلالها 204 مباراة ، وسجل 74 هدفا، حيث يحتل المركز السابع في قائمة هدافي نادي الزمالك على مر التاريخ.

على صعيد الإنجازات الجماعية، توج جمال حمزة بلقب الدوري المصري 3 مرات، والسوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال افريقيا مرة واحدة، والسوبر الأفريقي مرة واحدة، وكأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس مرة واحدة، وكأس العرب مرة واحدة، والسوبر المصري السعودي مرة واحدة.

أثار جمال حمزة الجدل بانتقاله إلى النادي الأهلي موسم 2010، إلا أن اللاعب رحل بعض أيام قليلة من تعاقده نظرا لارتباطه الكبير بنادي الزمالك على حد قوله، وعدم قدرته على ارتداء الفريق الأحمر.

فقد جمال حمزة كثيرا من حب جماهير الزمالك، بعد رحيله إلى الأهلي، رغم أكد مرارا وتكرارا في وسائل الإعلام على ندمه الشديد على التوقيع للأهلي، بسبب حبه لنادي الزمالك.

أكد جمال حمزة في وقت سابق، أن انتقاله إلى الأهلي كان عندا في مسؤولي الزمالك، بسبب تجاهلهم المستمر له.

أما على الصعيد الدولي لم يمثل جمال حمزة منتخب مصر كثيرا، حيث لم يحصد سوى بطولة دولية واحدة، وهي بطولة العالم للشباب عام 2001.

أعلن جمال حمزة اعتزاله كرة القدم نهائيا في عام 2014، حيث كان نادي حرس الحدود آخر محطاته.