الزمالك يعقد جلسة مع وادي دجلة لضم محمد عبد العاطي

يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مساء اليوم مع مسؤولي نادي وادي دجلة. يأتي هذا من أجل الحصول على خدمات محمد عبد العاطي لاعب وسط الأخير في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان الزمالك عرض استعارة اللاعب من دجلة نظير إعارة كل من كريم بامبو ومصطفى فتحي لوادي دجلة. وهذا قبل أن يرحب مسؤولو الأخير ببيع اللاعب نهائيا للقلعة البيضاء بدلا من الإعارة وأكد مصدر بلجنة الكرة بالزمالك أن جلسة اليوم ستحسم الصفقة وقيمة المقابل المادي. واضاف المصدر انه من الممكن أن يتم إعارة بامبو فقط لدجلة على أن يتم جدولة باقي قيمة الصفقة على دفعات .

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