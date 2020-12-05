كعب داير .. إقصاء منى عطا الله من قائمة أفريقيا.. ولجنة الحكام "عاملة من بنها"

تقدمت المحكمة الدولية منى عطالله بتظلم إلى الدكتورة سحر عبد الحق ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة بعد إقصائها من قائمة المحكمات الدولية فى زون شمال افريقيا.

وكشف مصدر مطلع داخل الجبلاية عن تفاصيل التظلم المقدم من جانب منى عطا الله وقال: اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف 13 محكمة مساعدة من القارة السمراء وخلت من اسم منى عطا الله رغم تواجدها على الساحة التحكيمية منذ 16 عاما وشاركت في إدارة مباريات فى كأس العالم للسيدات وأمم أفريقيا عدة مرات.

تابع : اقتصرت اختيارات عصام عبد الفتاح المسئول عن حكام زون شمال افريقيا على محكمة مساعدة واحدة فقط وهى يارا عاطف المتواجدة منذ عام ٢٠١٩ فقط رغم أن القائمة ضمت اثنان من المحكمات من المغرب ومن تونس أيضا.

أضاف : تقدمت منى عطا الله بتظلم منذ أسبوعين إلى ثنائي اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية تضمن ارسال اتحاد الكرة طلبا إلى الكاف للاستفسار عن عدم تواجدها ضمن قائمة المحكمات الدولية عن زون شمال افريقيا رغم تاريخها التحكيمى المشرف محليا وقالبا ودوليا لسابق خبراتها التحكيمية.

استطرد : الدكتورة سحر عبد الحق بدورها توجهت بالسؤال إلى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام عن غياب منى عطا الله عن قائمة المحكمات الدولية فى افريقيا عن زون شمال أفريقيا وجاء الرد بأن المسئول عن ترشيح المحكمات فى الكاف عصام عبدالفتاح وهو المنوط به اختيار محكمات من مصر وغيرها من دول شمال إفريقيا للانضمام إلى القائمة الدولية لقضاة الملاعب من البنات.

وقال ايضا : توجهت منى عطا الله إلى مسؤولين فى لجنة حكام الكاف للاستفسار عن غيابها عن قائمة المحكمات الدولية عن زون شمال افريقيا وأكدوا لها عدم وجود أية أزمة بالنسبة لهم شريطة ارسال الاتحاد المصري لكرة القدم التظلم الخاص بها كى يتم فتح باب التحقيق فى الأمر.

أشار إلى أن منى عطا الله تواجدت أول أمس الخميس فى مقر اتحاد الكرة وعقدت جلسة مع وجيه أحمد للاستفسار عن مصير التظلم الخاص بها والمقدم من اسبوعين وتبين لها عدم إرساله إلى الكاف ونصحها بالتواصل مع الدكتورة سحر عبدالحق لكون الجبلاية هى المنوط بها إرسال التظلم لكون الكاف لا يتعامل سوى مع الاتحادات الأهلية وليس الأفراد من عناصر المنظومة الرياضية.

شدد على أن الاتحاد الجزائري برئاسة خير الدين زطشي نجح من خلال الشكوى التي أرسلها الى الكاف بعد خلو القائمة الدولية للمحكمات عن زون شمال افريقيا من الجزائريات فى تعيين إحدى المحكمات التابعة إليها وتدعى لمياء.

لفت إلى أن هناك فارقا كبيرا بين الاتحاد الجزائري ونظيره المصرى فى الدفاع عن حقوق المحكمات في الكاف حيث تعامل خير الدين زطشي بصرامة فى ملف غياب العنصر التحكيمي من البنات عن القائمة الدولية عن زون شمال افريقيا وعلى النقيض يتم التعامل فى التظلم الخاص بالمحكمة الدولية منى عطالله بتهاون فى حقوقها المعنوية والأدبية وعدم اهتمام.

نوه إلى أن الاتحاد الجزائري برئاسة خير الدين زطشي أوضح فى شكواه للكاف أن عصام عبدالفتاح لا ينصف التحكيم الجزائري وسلط الضوء على عدم اختياره للمحكمة منى عطالله رغم خبراتها الكبيرة وأنها تعرضت للظلم على يده بعد غيابها عن قائمة المحكمات الدولية عن زون شمال افريقيا.