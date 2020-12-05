نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق سولشاير على دعم إدارة مانشستر يونايتد له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، على دعم إدارة النادي له، وأكد أنه لا يستطيع تجاهل أهمية نتائج الفريق على المدى القصير أيضًا.

وفي منتدى الجمهور مؤخرا، قال إيد وودوارد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للنادي، إن فريق سولسكاير يحقق تقدما رغم أدائه غير المستقر في بداية الموسم الحالي.

لكن المتاعب طاردت المدرب النرويجي من جديد بعد هزيمة اليونايتد 1-3 أمام باريس سان جيرمان، والتي حرمته من ضمان التأهل لأدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي "من خلال خبرتي ومحادثاتي مع النادي، فإن تفكيرنا ينصب على المدى البعيد.. وعلى المدى القصير أيضًا لأنه لا يمكنك تجاهل المباريات الست المقبلة كذلك".

وأضاف "بعد تراجع الأداء والنتائج أنت بحاجة إلى استعادة الأداء الجيد من جديد. سنعمل على تقديم أفضل أداء ممكن وسنستمر في ذلك أطول مدة ممكنة وسنحافظ على موقعنا، ونتقدم إلى مراكز أفضل في قائمة الترتيب".

ويحتل المان يونايتد المركز التاسع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز متخلفا بفارق 5 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب الصدارة، لكن فريق سولشاير لعب مباراة أقل من المتصدر اللندني.

وسيحل مانشستر يونايتد ضيفا على وست هام يونايتد، الذي يقوده المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس، في وقت لاحق من اليوم السبت.

لكن سولسكاير أيضًا يقر بأنه يتعرض لضغوط لتحقيق النجاح في الوقت الحالي بالنظر إلى توقعات الجمهور وإنجازات النادي السابقة ومكانته المحلية والأوروبية.