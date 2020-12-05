نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُسابق الزمن لتجديد عقد نجمي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس وعضوية كل من أشرف قاسم وعبد الحليم علي، على تفادي أزمات اللاعبين داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وترغب لجنة الكرة بالنادي في تجديد عقد الثنائي يوسف أوباما والتونسي فرجاني ساسي واللذان تنتهي عقودهما بنهاية الموسم المقبل.

كما سيتم تعديل القيمة المالية لعقود كل من محمد أبو جبل حارس المرمى ومصطفي محمد مهاجم الفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا، حيث تعتبر الأقل بين زملائهم.

وكان الزمالك قد خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، وخرج من نهائي الكأس على يد طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.