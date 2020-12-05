الرياضة

فوز كفر بولين والمعمورة وسقوط الدلنجات وتعادل الترام ومياة البحيرة بالقسم الثالث

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز كفر بولين والمعمورة وسقوط الدلنجات وتعادل الترام ومياة البحيرة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنطلقت اليوم مباريات الأسبوع الأول لدوري القسم الثالث، حيث شهدت المجموعة الحادية عشر، قمة الإثارة في جميع الملاعب.

ويستعرض "الفجر الرياضي" حصاد لقاءات الأسبوع الأول :

- تعادل نهضة العامرية ومركز شباب العبور 1-1.
- فوز شباب المعمورة على حوش عيسى 4-0.
- فوز كفر بولين على رشيد 3-1.
- فوز البترول على الدلنجات 4-3
- فوز القباري على إم بي في 3-1
- تعادل الترام مع إيتاي البارود 1-1
- تعادل مياة البحيرة وغزل كفر الدوار 1-1

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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