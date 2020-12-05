نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز كفر بولين والمعمورة وسقوط الدلنجات وتعادل الترام ومياة البحيرة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنطلقت اليوم مباريات الأسبوع الأول لدوري القسم الثالث، حيث شهدت المجموعة الحادية عشر، قمة الإثارة في جميع الملاعب.

ويستعرض "الفجر الرياضي" حصاد لقاءات الأسبوع الأول :



- تعادل نهضة العامرية ومركز شباب العبور 1-1.

- فوز شباب المعمورة على حوش عيسى 4-0.

- فوز كفر بولين على رشيد 3-1.

- فوز البترول على الدلنجات 4-3

- فوز القباري على إم بي في 3-1

- تعادل الترام مع إيتاي البارود 1-1

- تعادل مياة البحيرة وغزل كفر الدوار 1-1