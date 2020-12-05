نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز إبشواي والواسطي ومطرطارس وتعادل ببا في دوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق أبو كساة فوزا مثيرا وصعبا خارج ملعبه على حساب فريق طامية بهدفين مقابل هدف، بالمجموعة الرابعة لدوري القسم الثالث.

كما شهدت الجولة الأولى، فوز ابشواي على حساب عاملين غارب بهدفين مقابل هدف، وتعادل شباب الفيوم مع سينزو بهدف لمثله.

وحقق الواسطى فوزا مثيرا على إهناسيا بهدف نظيف، وخسر رأس غارب على ملعبه من طامية بهدفين مقابل هدف.

وحسم التعادل السلبي مباراة ببا مع إطسا وتأجلت مباراة سنورس مع ناصر بني سويف.