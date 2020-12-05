نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الفراعنة يغادر الإسكندرية ويتوجه للقاهرة للتعاقد مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه على غزال لاعب المنتخب المصري إلى القاهرة لعقد جلسة مع مسئولي نادي الزمالك، وذلك للتعاقد مع الأبيض ضمن تدعيمات الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وغادر علي غزال الإسكندرية منذ قليل، بعدما رفض الانضمام لنادي سموحة، مؤكدًا رغبته للمهندس فرج عامر رئيس سموحة بالانتقال إلى صفوف الزمالك.

ونشر "فرج عامر" كواليس المفاوضات عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر" : فعلا علي غزال ارسل عرض لنادي سموحة بشروطه ووافقنا عليها واعادها لنا موقع منة وارسلنا له تذاكر السفر من اثينا الي القاهرة وارسلنا له سيارة الي الإسكندرية.

وأضاف: وحضر الي نادي سموحة واجتمع معنا وفؤجئت بتليفون من صديقنا العزيز جدا الكابتن ايمن يونس ودار حوار ودي جدا وعلي غزال يرغب في الذهاب إلي الزمالك.

وواصل رئيس سموحة : أكيد علاقتنا الطيبة بالزمالك ولود والاحترام الذي يربطنا بكل قياداتة المحترمة تجعلنا نصل لافضل الحلول دون المساس بحقوق ومصلحة كلا الناديين ( سموحة والزمالك)