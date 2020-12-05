نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بامبو كلمة السر في مفاوضات الزمالك مع علي غزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفق أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، مع فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على انضمام علي غزال لاعب المنتخب المصري إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووافق فرج عامر على توقف المفاوضات مع علي غزال، بعدما كان اللاعب قريباً من الانضمام لصفوف سموحة، مطالباً الحصول على خدمات كريم بامبو لاعب وسط الزمالك كبيع نهائي.

وتوجه اللاعب إلى القاهرة لعقد جلسة مع مسئولي الزمالك بمقر النادي، وذلك للاتمام التعاقد مع الأبيض ضمن تدعيمات الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وغادر علي غزال الإسكندرية منذ قليل، بعدما توقفت المفاوضات مع نادي سموحة، مؤكدًا رغبته للمهندس فرج عامر بالانتقال إلى صفوف الزمالك.