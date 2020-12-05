نجم الأهلي يوجه رسالة تحفيزية لزملائه قبل نهائي الكأس

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة تحفيزية إلى زملائه، قبل مواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

وطالب محمود زملائه داخل الفريق، بضرورة حصد بطولة كأس مصر على حساب الجيش، والجمع بين الثلاثية لهذا الموسم.

وكتب نجم المارد الأحمر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: الثلاثية يا رجالة إن شاء الله".

ويغيب محمود عن صفوف فريقه منذ الموسم الماضي، بسبب توالي الإصابات والتي كان آخرها جراحة في غضروف الركبة، تستلزم غياب لما يقرب من 5 أشهر على الأقل.

ويسعى الفريق لتحقيق اللقب الثالث له هذا الموسم، بعدما توج بلقب الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نهائي مسابقة كأس مصر.