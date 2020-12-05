نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعة: ارتداء تيشرت الأهلي تاج على رأسي.. وهذه رسالتي للجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق والحالي لسيراميكا كليوباترا إن ارتداء قميص النادي الأحمر سيظل تاج على رأسه ووسام على صدره.

وغرد صانع ألعاب الأهلي السابق عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر :"سيظل إرتدائي لتيشرت النادي الأهلي تاج على رأسي ووسام على صدري يكفي جماهيره العظيمة وما وجدته منها من دعم وحب".

وأضاف:" والله أنتم أعظم شئ في الكون وحقكم عليا لو قصرت في يوم".

وتابع :"شكرا لبيتي النادي الأهلي ومجلس إدارته المحترم وزملائي وشكرا لأصغر عامل في النادي الأهلي .. دعواتكم".

وكان النادي الأهلي قد قرر فسخ تعاقده مع صالح جمعة بالتراضي ليرحل عن القلعة الحمراء وينضم رسميا لنادي سيراميكا كليوباترا.