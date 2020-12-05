ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره تورينو اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرلو يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة تورينو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية