نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرلو يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة تورينو في الدوري الإيطالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أندريا بيرلو مدرب نادي يوفنتوس تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره تورينو في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.
ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره تورينو اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.
وجاء تشكيل يوفنتوس لمباراة تورينو كالآتي:
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - دي ليخت - كودارادو.
خط الوسط: كولوسفسكي - رابيو - بينتانكور - كييزا.
خط الهجوم: رونالدو - ديبالا.