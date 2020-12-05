نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الشرطة يفوز على إسكو في إفتتاح القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد الشرطة في تحقيق أول فوز بالموسم الجديد على حساب فريق إسكو، بثنائية دون رد، بالمجموعة السادسة، من دوري القسم الثالث.



سجل هدفي اتحاد الشرطة أحمد بؤجه في الدقيقة 2 للشوط الأول، وابراهيم الششتاوي في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، بضربة رأس.

جاء تشكيل الشرطه مكون من، محمود السيد وعمرو نبيل وأحمد العشرى وسكر والسيد فليحه ومصطفى دوكه وإبراهيم سعيد ومحمد عرفه وكشرى وأحمد بؤجة وإبراهيم الششتاوى.



بذلك يحصل الفائز على أول ثلاث نقاط، في المسابقة، ويبقى الخاسر بلا رصيد.