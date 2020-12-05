نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متعب يدعم لاعبي الأهلي قبل نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عماد متعب نجم الأهلي السابق، على دعم لاعبي المارد الأحمر قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر والمقرر لها الثامنة مساء اليوم على استاد برج العرب بالأسكندرية.

وكتب متعب على حسابه الشخصي تويتر: "رجالة كالعادة.. فرحونا إن شاء الله".

ويسعى الأهلي للفوز ببطولة كأس مصر الليلة ليحقق البطولة الثانية له هذا الشهر، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك.

ومن المقرر أن يحضر مجلس الأهلي بالكامل بقيادة الكابتن محمود الخطيب، لدعم الفريق ومسانزته على أمل التتويج بثالث الألقاب هذا الموسم بعد الفوز ببطولتي الدوري وأبطال أفريقيا.