نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورفؤاد و ميت الخولي يتعطلان بالتعادل في الجولة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق الكرة الأول بنادي بورفؤاد مع نظيره فريق ميت الخولي في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب بورفؤاد ، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث .

إستطاع فريق ميت الخولي أن يبادر بالتهديف ، فأحرز لاعبه محمود خاطر هدف المباراة الأول ، وفي الدقيقة ٤٣ إحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لفريق بورفؤاد سددها محمود عماد ، وفي الشوط الثاني حصل فريق بورفؤاد على ضربة جزاء أهدرها شريف وصفي .

انتهت المباراة بهدف لكل فريق ، ليرتفع رصيد كل منهما لنقطة واحدة ، وقد أدارها تحكيميا طاقم مكون من أحمد ابراهيم والهادي صابر و عبد الله الامام .