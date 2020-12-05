نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإياب بين سونديب بطل النيجر وفريق مقديشيو الصومالي في إطار دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بطل النيجر قد حقق الفوز على بطل الصومال في مباراة الذهاب بهدفين دون رد يوم الأحد الماضي.

وبهذا الفوز يضرب سونديب موعدا مع الأهلي في دور الـ32، على أن يلتقي الفريقان في مباراة الذهاب أحد يومي 22 أو 23 من ديسمبر الجاري، بينما تقام مباراة العودة أحد يومي 5 أو 6 من شهر يناير المقبل.

يذكر أن، الأهلي قد حقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما 27 ديسمبر الماضي على استاد القاهرة.