نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل في نهائي كأس مصر.
ويواجه الأهلي في الثامنة من مساء اليوم السبت نظيره طلائع الجيش على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.
ويتطلع المارد الأحمر للتتويج باللقب للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه، فيما يطمح فريق الطلائع للتتويج باللقب الأول له.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر
خط الهجوم : مروان محسن.
البدلاء: علي لطفي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود عبد المنعم "كهربا" - صلاح محسن - ناصر ماهر - محمود وحيد - أكرم توفيق - جيرالدو.