نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في نهائي كأس مصر. وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :- حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع : أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف خط الوسط : فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير خط الهجوم : عمرو جمال - عمرو مرعي. البدلاء : محمد شعبان - عمرو السيسي - ناصر منسي - توني جوميز - إسلام محارب - مصطفى جمال - حسين السيد - أحمد هاني - مصطفى محمود الزناري.