نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في نهائي كأس مصر.
وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :-
حراسة المرمى : محمد بسام
خط الدفاع : أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف
خط الوسط : فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير
خط الهجوم : عمرو جمال - عمرو مرعي.
البدلاء :
محمد شعبان - عمرو السيسي - ناصر منسي - توني جوميز - إسلام محارب - مصطفى جمال - حسين السيد - أحمد هاني - مصطفى محمود الزناري.