الرياضة

العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في نهائي كأس مصر.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :- 

حراسة المرمى : محمد بسام 

خط الدفاع : أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف

خط الوسط : فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير

خط الهجوم : عمرو جمال - عمرو مرعي.

البدلاء :

محمد شعبان  - عمرو السيسي - ناصر منسي - توني جوميز - إسلام محارب - مصطفى جمال - حسين السيد - أحمد هاني - مصطفى محمود الزناري.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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