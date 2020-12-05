نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناريمان عبدالمعبود تحصد ذهب القاهرة وتستعد لجمهورية الكاراتية وتصفيات منتخب صناع التحدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصدت البطلة ناريمان محمد عبدالمعبود عمر لاعبة نادي النخيل علي المركز الأول والميدالية الذهبية "كاتا فردي" في بطولة قطاع القاهرة تحت 18 سنة مواليد 2001 أصحاب الهمم "ذوى القدرات الخاصة" صناع التحدي.

ويتولي تدريب البطلة ناريمان محمد عبدالمعبود والاشراف عليها بنادي النخيل نخبة من افضل مدربي الكاتا في مصر وهم كل من الكابتن عبدالعزيز رفعت عبدالعزيز والكابتن سامي محمد صابر رئيس جهاز الكاراتية بالنادي.

وقال الكابتن سامي محمد صابر رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي بأن هذا الفوز الذي حققته بطلة الكاراتيه ناريمان عبدالمعبود من أصحاب الهمم يأتي نظرا لجهود مجلس إدارة نادي النخيل برئاسة السيد المهندس عادل حسن زكي والسيد المهندس علاء عبد الصادق المدير التنفيذي للنادي ورعايتهم الدائمة لفرق الكاراتيه بالنادي خاصة أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة صناع التحدي.

واضاف الكابتن عبدالعزيز رفعت مدرب اللاعبة أن البطلة ناريمان محمد عبدالمعبود طالبة بكلية التجارة جامعة عين شمس سبق وأن حصلت في الموسم الماضي 2019 _ 2020 علي المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لقطاع القاهرة وكذلك المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للكاراتية في الكاتا فردي تحت 18 سنة لأصحاب الهمم.

وأوضح الكابتن سامي صابر أن البطلة ناريمان محمد عبدالمعبود تستعد الأن لبطولة الجمهورية وتصفيات منتخب مصر للكاراتية أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة صناع التحدي.