ليفانتي يهزم خيتافي بثلاثية نظيفة
استغل ليفانتي تفوقه العددي وتغلب على ضيفه خيتافي 3 - صفر يوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع ليفانتي رصيده إلى 11 نقطة ليصعد إلى المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 13 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث عشر.
وافتتح روجر مارتي التسجيل لليفانتي في الدقيقة الخامسة ثم تلقى خيتافي صدمة أخرى بعدها بدقيقتين فقط، حيث طرد خوسي بينيتو من صفوف الفريق.
واستغل ليفانتي تفوقه العددي ليعزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 17 وسجله دانيال جوميز ألكون.
وفي الشوط الثاني، أضاف خورخي دي فروتوس الهدف الثالث لليفانتي في الدقيقة 57 ثم طرد داكونام من صفوف خيتافي في الدقيقة 77 إثر حصوله على الإنذار الثاني ليكمل الفريق المباراة بتسعة لاعبين فقط.
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