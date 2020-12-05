عندي غل كروي| أحمد الشيخ: رفضت عرض بيراميدز الكبير من أجل عيون الزمالك

وسيظهر أحمد الشيخ في قناة نادي الزمالك، غدًا الأحد، بعد إعلان انضمامه رسميًا للفريق.

ورحل أحمد الشيخ عن النادي الأهلي، بعد فسخ تعاقده مع الفريق وذلك بعد خروجه من قائمة الفريق المحلية والأفريقية.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على تعديل عقد محمود الونش مدافع الفريق الأبيض في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة،وظهوره بمستوى جيد مع القلعة البيضاء، خاصة وأن الإدارة تسعى للحفاظ على استمرار اللاعب لفترة طويلة مع الفريق. وفي نفس الوقت يسعى الزمالك لـ تعديل عقد أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية خاصة وأنه يحصل على مقابل مادي ضئيل أسوة بباقي عقود لاعبي الفريق. واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته عصر اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للاعبين . وانتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق في التدريبات عقب عودته من الإعارة للرجاء المغربي. من جانبه، أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق ، أنه على ثقة في الجهاز الفني واللاعبين لتخطي هذه الفترة ، وأن الجميع يعلم قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم، مضيفا أنه سيتم توفير كل سبل الدعم ، والمناخ المناسب، من أجل أن يسير الفريق بشكل طيب خلال الفترة المقبلة.

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