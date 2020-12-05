بسبب الكونفيدرالية .. طلائع الجيش يثير أزمة بين الكاف واتحاد الكرة

ويلتقى النادى الأهلي نظيره طلائع الجيش بعد قليل على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى المباراة النهائية بكأس مصر بعدم أطاح المارد الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الاتحاد السكندرى بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف فيما تغلب طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قال المصدر ذاته أنه فى حالة فوز طلائع الجيش بنهائى كأس مصر سوف يكون اتخاد الكرة فى ورطة بعدما قام بإشراك المقاولون العرب وبيراميدز فى منافسات كأس الكونفيدرالية الحالية رغم أن بطل كاس مصر يحق له المشاركة نظرا لكون المسابقة الإفريقية خاصة بأبطال الكؤوس.

تابع: الكاف حدد 4 فرق لمصر تشارك فى دورى ابطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية ومسؤلى اتحاد الكرة تعجلوا بإرسال الأربع فرق التى سوف تشارك فى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية دون الإنتظار لتحديد بطل كأس مصر بعد إعتقاد مسؤلى الجبلاية أن نهائى كأس مصر سوف يجمع بين الأهلي والزمالك.

أضاف: اتحاد الكرة سوف يتعرض لأزمة حال فوز طلائع الجيش على الأهلي والتتويج بنهائى كأس مصر حيث أن مسؤلى الجيش سوف يطالبون بأحقيتهم فى اللعب بكأس الكونفيدرالية وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لافتا إلى إمكانية تصغيد فريق الطلائع الأمر إلى الكاف والاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" من أجل إشراكه فى كأس الكونفيدرالية.

لفت إلى أنه حتى فى حالة خسارة طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر يحق له وفقا للوائح الكاف المطالبة بالمشاركة فى كأس الكونفيدرالية بإعتباره وصيف بطل الكأس مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة سوف يجمع الأهلي ببطل الدورى وبطل الكأس الأمر الذى يتعين معه إشراك وصيف بطل الكأس.

و حصل دوت الخليج على نسخة من لائحة المسابقات فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" التى تنظم مشاركة الأندية في القارة السمراء ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

وتضمنت لائحة المسابقات الخاصة بكأس الكونفيدرالية 14 بندا تكشف عن كافة التفاصيل والشروط الخاصة بمشاركة الأندية المصرية وغيرها من فرق القارة السمراء ضمن منافسات البطولة. وجاءت لائحة المسابقات الخاصة بكأس الكونفدرالية على النحو التالي: 1. تماشيًا مع أحكام هذه اللائحة ، سيسمح للدول الاثنتي عشرة التي حصلت على أفضل النتائج في مسابقات الأندية خلال السنوات الخمس الماضية بالتسجيل بالإضافة إلى الفائز بالكأس الوطني ، النادي المصنف ثالثًا في الدوري الوطني.

2. إذا كان الاتحاد مؤهلًا لنادٍ واحد ، فسوف يشارك الفائز بالكأس الوطني في CAF كأس الكونفيدرالية. إذا كان الفائز بالكأس الوطني لاتحاد لا يمكنه المشاركة في CAF كأس الكونفيدرالية لأسباب مختلفة ، تحتفظ لجنة الأندية بالحق في قبول وصيف الكأس بموجب طلب يتم تقديمه وفقًا للوائح الاتحاد و / أو اللوائح الحالية.

3. إذا كان الاتحاد مؤهلًا لفريقين ، فإن الفائز بالكأس الوطنية والنادي المصنف الثالث في الدوري الوطني يشاركان في كأس الاتحاد الأفريقي. إذا لم يتمكن الفائز بالكأس الوطني أو النادي المصنف الثالث في الدوري الوطني من المشاركة في CAF كأس الكونفيدرالية لأسباب مختلفة ، تحتفظ لجنة الأندية بالحق في قبول وصيف الكأس الوطنية بموجب طلب يتم تقديمه وفقًا مع لوائح الاتحاد و / أو اللوائح الحالية. 4. إذا كان الفائز بالكأس الوطني لبلد ما هو في نفس الوقت حامل دوري أبطال أوروبا ويرغب في الدفاع عن لقبه القاري ، يجوز لـ CAF قبول مشاركة وصيف الكأس بناءً على طلب مقدم من الاتحاد المعني. في هذه الحالة يمكن للاتحادات التي لها حق دخول فريقين أن تدخل الفريق المصنف الثالث في الدوري الوطني.

5. لن يُسمح لأي اتحاد بإشراك أكثر من ناديين في كأس الكونفيدرالية CAF. لا يُسمح لاتحاد حامل كأس الكونفيدرالية الإفريقية بإشراك فريق آخر في حالة الدفاع عن لقب CAF حامل كأس الكونفيدرالية. يتم إشراك صاحب اللقب فقط من هذا الاتحاد عندما يكون الاتحاد المذكور مؤهلًا لنادي واحد. في حالة السماح للاتحاد بإشراك فريقين وكان البطل يدافع عن لقبه ، يُسمح فقط لحامل اللقب وبطل الكأس الوطنية بالمشاركة. في هذه الحالة بالذات ، لن يُسمح لوصيف الكأس الوطنية بالمشاركة في CAF كأس الكونفيدرالية. في حال كان حامل اللقب هو الفائز في نفس الوقت بالكأس الوطنية ، فسيتم إشراكه مع الفريق المصنف الثالث في الدوري الوطني وفقًا للمادة 3 من هذا الفصل. في حال كان حامل كأس الكونفدرالية CAF هو الثالث في الدوري الوطني ، فسوف يشارك مع الفائز في الكأس الوطنية.

6. في حالة عدم إقامة الكأس الوطنية لأي اتحاد لأي سبب من الأسباب ، يحق للاتحاد المعني تقديم طلب مشاركة نفس النادي (الأندية) التي شاركت في الكأس الوطنية والدوري الوطني من البطولة السابقة.

7. إذا تم إيقاف الكأس الوطنية لاتحاد ما لأكثر من عام لأي سبب من الأسباب ، فلا يمكن للاتحاد المعني إشراك أي نادٍ في CAF CC. 8. بالنسبة للدول التي لها الحق في إشراك فريقين ، في حالة عدم تمكن الفائز بالكأس والوصيف من المشاركة في كأس الاتحاد ، تحتفظ لجنة الأندية بالحق في قبول ناد آخر. في هذه الحالة ، يجب أن يكون ترتيب الدوري الوطني هو الأولوية على الكأس الوطنية 9. الطلبات التي لم يتم تقديمها وفق الشروط السابقة لن يتم النظر فيها ، والجمعية المعنية تفقد حق المشاركة في المسابقة. 10. أي اتحاد يرغب في المشاركة في كأس الكونفدرالية CAF يجب أن يوجه إلى الأمين العام للاتحاد ، طلبًا مصحوبًا برسوم قبول 300 دولار (ثلاثمائة دولار أمريكي) يتم دفعها لصالح CAF.

11. يجب أن يصل الطلب إلى CAF من خلال نظام إدارة المنافسة (CMS) في موعد لا يتجاوز 30 يونيو من العام الذي يبدأ فيه المسابقة. 12. يجب أن يتضمن الطلب: أ) اسم النادي. ب) ألوان النادي وترتيبها. ج) التصنيف الرسمي للمسابقة الوطنية التي أدت إلى تأهيل النادي. د) قائمة بأسماء 30 لاعبًا كحد أقصى وأرقام تراخيصهم المحلية مصدقة من الجمعية الوطنية ، بما يتوافق مع أحكام هذه اللوائح. هـ) نسخة من رخصة النادي الصادرة عن الاتحاد المعني ، تفيد بأن النادي يفي بمعايير ترخيص النادي كما هو منصوص عليه في لوائح CAF بشأن إجراءات منح التراخيص للأندية. يحتفظ CAF بالحق في طلب المستندات المطلوبة وإجراء عمليات تفتيش على الأندية. يمكن حظر أي ناد مشارك بدون ترخيص للمشاركة في مسابقات CAF للأندية.

و) بيان يؤكد أن مدرب النادي يمتلك رخصة تدريب CAF. لن يُسمح للمدرب الذي ليس لديه رخصة تدريب CAF بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال مباريات مسابقات CAF للأندية. 13. يجب أن يشارك الفائز بكأس الكونفيدرالية CAF في النسخة القادمة من CAF كأس الكونفيدرالية ما لم يشارك في دوري أبطال أفريقيا CAF في نفس الموسم. 14 - يترتب على رفض المشاركة العقوبات التالية: حظر المشاركة في مسابقات أندية CAF لمدة عامين. - غرامة تعادل 10٪ من الجائزة خلال النسخة السابقة من CAF كأس الكونفيدرالية حسب مخطط CAF الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم

فجر مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مشاركة طلائع الجيش فى كأس الكونفيدرالية حال تتويجه بلقب كأس مصر والفوز على الأهلي.